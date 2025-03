Gims promet un raz-de-marée musical pour l’été: le chanteur annonce des featurings de haut vol avec les stars de la scène urbaine

Indétrônable en Belgique avec "Sois pas timide", Gims enchaîne les records et les récompenses. Sacré artiste masculin de l’année aux Victoires de la Musique, il annonce déjà de nouveaux titres pour l’été.

Sur son compte Instagram, Gims a teasé la sortie imminente de trois nouveaux hits en collaboration avec Werenoi, Keblack et Jul. Une annonce accompagnée d’un avertissement aux autres artistes : "Tous ceux qui ont prévu de sortir cet été là... Shinra TENSEI !"

Une année déjà triomphale

Ce teasing intervient alors que Gims est déjà au sommet avec "Sois pas timide", toujours classé parmi les titres les plus écoutés en Belgique depuis plusieurs mois. En France, il cumule actuellement cinq titres dans le top 10 des singles, et son album "Le nord se souvient" est le disque le plus vendu de l’année.

À lire aussi "J’ai pris mon courage à deux mains": comment Gims a repéré Linh et a changé la carrière de la jeune chanteuse

Récemment couronné artiste masculin de l’année aux Victoires de la Musique, l’artiste enchaîne les succès sans ralentir. En Belgique, ses titres "Ciel" et "Ninao" occupent les deux premières places de l’Ultratop, et en France, "Le nord se souvient" a été certifié Double Platine en digital, sans même une version physique.