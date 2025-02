Grosse frayeur pour Jonathan Cohen: un individu s'introduit chez lui, alors que ses enfants sont sur place

Heureusement, aucun vol ni aucune agression n’ont été signalés, mais la présence des deux jeunes enfants du comédien, âgés de 1 et 5 ans, rend l’incident particulièrement inquiétant. Une enquête a été ouverte pour tenter d’identifier l’individu, qui pensait probablement que le domicile était inoccupé.

Dans la soirée du samedi 1er février, un individu s’est introduit par effraction dans l’appartement parisien de Jonathan Cohen, en passant par les toits. Selon les informations du Parisien, seuls les deux enfants du comédien, âgés de 1 et 5 ans, et leur nounou se trouvaient dans le logement. Après avoir entendu du bruit, cette dernière est tombée face au cambrioleur, qui a immédiatement pris la fuite, abandonnant même ses gants sur place.

Vitaa, Aya Nakamura, Inoxtag...: une série de cambriolages visant les célébrités

Jonathan Cohen et sa compagne Giulietta Canzani Mora, alias Piu-Piu, peuvent souffler : plus de peur que de mal. Mais ce genre d’incident devient malheureusement monnaie courante chez les personnalités publiques. Ces derniers mois, plusieurs célébrités ont été ciblées, parfois avec plus de violence.

Parmi elles, la chanteuse Vitaa, victime d’une agression à son domicile, ou encore l’animateur Bruno Guillon, séquestré chez lui avec sa famille. Plus récemment, Calogero, Aya Nakamura ou encore Inoxtag ont également subi des cambriolages.

Pour l’instant, Jonathan Cohen et sa compagne ne se sont pas exprimés sur cette mésaventure. Mais une chose est sûre : l’affaire n’est pas close, et l’enquête en cours pourrait bien permettre de retrouver la trace du cambrioleur.