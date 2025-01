Poursuivis...à coups de balai par leur victime: voici comment s'est déroulée la tentative d'enlèvement avortée d'Inoxtag

Lorsque les résidents, âgés de 74 et 59 ans, sont sortis de chez eux, ils ont été agressés et menacés avec une arme à feu. Cependant, d'après le média, le couple a réussi à mettre les malfaiteurs en fuite. Les trois suspects ont pris la fuite à bord d'une camionnette, tandis que l'homme les poursuivait avec un balai et que sa compagne tentait de bloquer la route du véhicule. Ils ont même réussi à briser la vitre du côté passager.

Le 18 novembre dernier, le YouTubeur Inoxtag, ou un membre de sa famille, a échappé à une tentative d'enlèvement. Selon des informations rapportées par BFMTV, les suspects se sont rendus dans les Yvelines, à l'ancien domicile de la star des réseaux sociaux et de ses parents. Ce soir-là, vers 5 h 30 du matin, trois hommes, cagoulés et gantés, se sont cachés dans le jardin des victimes.

Au total, six personnes ont été arrêtées : les trois agresseurs et trois autres individus qui attendaient dans le véhicule. Ces six suspects ont été placés en garde à vue pour des charges de tentative de vol en bande organisée avec arme, tentative d'arrestation, d'enlèvement et de séquestration arbitraire en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs, violences avec usage ou menace d'une arme, et recel de vol en bande organisée, selon le parquet.

Les premiers éléments de l'enquête révèlent, d'après une source proche du dossier, que les malfaiteurs ignoraient que la maison avait changé de propriétaire. Ils auraient visé le YouTubeur ou un membre de sa famille pour réclamer une rançon après l'enlèvement.

Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, compte 8,7 millions d'abonnés sur YouTube, 6,3 millions sur TikTok et près de six millions sur Instagram. Un documentaire relatant son ascension de l'Everest a été visionné 37 millions de fois sur YouTube depuis sa mise en ligne le 14 septembre.

Début novembre, Inoxtag avait déjà été victime d'un cambriolage dans sa résidence à Poissy (Yvelines). Il n’habitait plus cette maison, qu'il louait à un tiers.