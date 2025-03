"Il n'y a pas de mots pour décrire notre amour": Dolly Parton perd son mari après plus de 60 ans de vie commune

Carl Dean, l'époux de Dolly Parton, est décédé lundi à l'âge de 82 ans, a annoncé la chanteuse sur ses réseaux sociaux. Après presque six décennies de mariage, l’icône de la country a partagé un message poignant : "Carl et moi avons vécu de nombreuses et merveilleuses années ensemble. Il n'y a pas de mots pour décrire l'amour que nous avons partagé pendant plus de 60 ans".

L’histoire d’amour entre Dolly Parton et Carl Dean débute en 1964, devant une laverie automatique de Nashville, le jour même où la jeune chanteuse s'installe dans la capitale de la musique country. Elle a alors 18 ans, lui 21. Leur coup de foudre est immédiat. "J'avais été à la fois étonnée et ravie qu'il regarde mon visage en me parlant. Il semblait avoir sincèrement envie de découvrir qui j'étais et ce que je faisais", se souvenait l’interprète de Jolene.