"Il y a des choses qu'on ne considère pas comme un handicap": Axelle Red pointe une grande différence entre le Rwanda et la Belgique

"On a tous un handicap", déclare l'artiste. "Le handicap, c'est comme lorsqu'on enlève les lunettes de quelqu'un qui en a besoin. Sans elles, il ne voit rien et est alors considéré comme handicapé."

En plus d'être une chanteuse à succès, Axelle Red est ambassadrice pour l'association Handicap International. De retour d'un voyage humanitaire très marquant au Rwanda, elle est passée par les studios de bel RTL ce vendredi. Au micro de Thomas de Bergeyck, Axelle Red a partagé les moments forts et les leçons qu'elle tire de ce voyage, notamment sur la manière dont la société perçoit le handicap.

Elle souligne également que l'absence de certaines qualités sociales n'est souvent pas perçue comme un handicap en Belgique, contrairement au Rwanda. "Chez nous, y a des choses que l'on ne considère pas comme un handicap. Par exemple, une personne qui occupe un poste important dans une entreprise, mais qui manque d'empathie, qui est un vrai enfoiré et rend beaucoup de gens malheureux, on ne dira jamais qu'elle est handicapée. Pourtant, elle l'est encore plus, car elle ne se blesse pas seulement elle-même, mais aussi les autres."

Cette personne n'est pas limitée, mais elle limite les autres

À travers cet exemple, Axelle Red propose une autre vision du handicap : "Cette personne n'est pas limitée, mais elle limite les autres. Alors que quelqu'un qui a besoin d'une chaise roulante, d'une prothèse ou qui doit apprendre le braille, c'est cette personne que l'on considérera comme handicapée." Pour elle, ce n'est pas la personne qui est handicapée, mais c'est à la société de s'adapter. "J'ai insisté pour apprendre la langue des signes afin de pouvoir communiquer avec un enfant. Si seuls lui et sa mère savent la parler, l'enfant restera handicapé. C'est un peu comme la personne à qui on retire les lunettes."