Indignation en Australie: une influenceuse filme l’enlèvement d’un bébé wombat

Le ministère australien de l’Intérieur a annoncé, jeudi 13 mars, qu’il étudiait le statut du visa de Sam Jones, une influenceuse américaine suivie par 92.000 abonnés sur Instagram. En cause : une vidéo publiée sur son compte, montrant la jeune femme attraper un bébé wombat sauvage, une espèce protégée en Australie, et le soulever alors que l’animal se débat. La mère du petit, visiblement paniquée, tente de suivre la scène sur une route.

Une vidéo jugée choquante

Dans la séquence, désormais supprimée, on entend l’influenceuse s’exclamer avec enthousiasme : "Je viens d’attraper un bébé wombat", tandis qu’un ami filme la scène. Après quelques instants, elle repose l’animal sur le sol avant de poursuivre son chemin. La vidéo, relayée notamment sur Reddit et par le journal The Sydney Morning Herald, a provoqué un tollé en Australie, où les wombats sont des animaux emblématiques et protégés.