"J'aime me surprendre et surprendre mon public": à l’aube de ses 60 ans, la star de Bollywood Aamir Khan refuse la retraite

En pleine réflexion pendant la pandémie, Aamir Khan, figure emblématique de Bollywood, avait songé à mettre un terme à sa carrière. À l’approche de ses 60 ans, l’acteur et producteur confirme vouloir continuer à surprendre et encourager les nouveaux talents.

Cet acteur emblématique, connu pour des succès comme 3 Idiots, Dangal ou encore Lagaan avait envisagé de tourner la page. "J'ai eu du mal à surmonter cette impression d'avoir perdu beaucoup de temps, je ressentais beaucoup de culpabilité... Mon premier réflexe a été de dire que j'en avais assez du cinéma", confie-t-il. Cette introspection l’avait poussé à vouloir quitter le cinéma. Mais encouragé par ses proches, notamment ses enfants, il a finalement changé d’avis : "Dans ma tête, je me disais, j'arrête. Et puis je ne l'ai pas fait".

À l’approche de ses 60 ans en mars, Aamir Khan revient sur un moment charnière de sa vie. Drapé dans un châle, moustache soignée, il se confie sur les doutes qui l’ont traversé durant la pandémie de Covid-19. ""C'était au beau milieu de la crise du Covid, je réfléchissais à tout un tas de choses et j'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie adulte dans ce monde magique du cinéma", se remémore-t-il depuis Londres.

Une plateforme pour les nouveaux talents

Toujours en quête de nouveaux horizons, Aamir Khan souhaite désormais utiliser sa maison de production, Aamir Khan Productions, pour soutenir des créateurs émergents partageant sa sensibilité. Désormais, à l'approche de ses 60 ans en mars, il veut "continuer à jouer et à produire encore pour quelque temps".

C’est dans cet esprit qu’il a coproduit Lost Ladies, une comédie abordant la condition féminine et les mariages dans les zones rurales indiennes. Ce projet, réalisé en collaboration avec son ex-femme Kiran Rao, illustre l’engagement de l’acteur envers des thèmes sociaux, souvent au cœur de sa filmographie.

"Surprendre le public"

Refusant de se cantonner à un genre, Aamir Khan revendique son envie de diversité. "J'aime varier les genres et toucher à différentes sortes d'histoires. J'aime me surprendre et surprendre mon public", affirme-t-il. Toutefois, il n’hésite pas à se montrer critique envers lui-même, évoquant notamment sa déception vis-à-vis de sa performance dans Laal Singh Chaddha, une adaptation indienne de Forrest Gump sortie en 2022.

Son prochain film, Sitaare Zameen Par, promet selon lui d’être à la hauteur des attentes. Mais pour Aamir Khan, chaque projet reste un défi. "La réalisation d'un film est très difficile", souligne-t-il. "Lorsque je regarde le film que nous avons réalisé, puis le scénario que nous avions écrit, je me demande si le film a atteint les objectifs que nous nous étions fixés".