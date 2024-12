Timothée Chalamet: le nouveau Bob Dylan qui fait vibrer Hollywood

Timothée Chalamet s’apprête à incarner la légende du folk, Bob Dylan, dans le biopic "Un parfait inconnu". Et attention, il chante lui-même les classiques du mythe américain. De quoi troubler les plus grands fans.

C’est le nouvel acteur que tout le monde s’arrache à Hollywood : Timothée Chalamet incarnera bientôt Bob Dylan dans un biopic. Vous l'avez sûrement vu dans "Dune" ou en égérie du parfum Bleu de Chanel. Mais l’acteur franco-américain ne s’arrête pas là. Dans son prochain film, "Un parfait inconnu", prévu en Belgique le 19 février prochain, l'acteur de 28 ans endossera un rôle de taille : celui de Bob Dylan.

Loin de se contenter d’une imitation physique, Timothée va chanter lui-même quelques-unes des plus grandes chansons du répertoire du musicien légendaire. Le résultat ? Plus que convaincant : deux titres sont déjà disponibles sur les plateformes et on peine à distinguer où s’arrête Dylan et où commence Chalamet.