Kim Kardashian en bikini attire tous les regards à Times Square: "Un peu trop fou"

Loin de passer inaperçu, ce coup marketing divise les passants. "C'est typique de Times Square qui aime faire les choses à grande échelle. Et c'est Kim Kardashian, bien sûr, et le derrière de Kim Kardashian", réagit Joel Perelmuth, un habitant de la ville.

Un spectacle jugé "excentrique" mais efficace

Si certains trouvent l'initiative amusante, d'autres la jugent excessive. "C'est un peu trop fou, un peu trop excentrique, même pour Kim Kardashian", estime le résident de New-York. À l'inverse, Grace Ertel, 23 ans, voit en cette figure géante un message positif : "Je l'aime parce qu'en tant que femme, elle me donne confiance en moi et me permet de porter ce que je veux et d'être le type de corps que je veux".

Les touristes ne sont pas en reste. "C'est drôle, parce que j'ai l'impression que ça ne peut arriver qu'en Amérique, où tout est très grand", s’amuse Rens Gravemaker, venu d’Amsterdam. Avant d’ajouter : "C'est du très bon marketing".

Une marque habituée aux campagnes spectaculaires

SKIMS, connue pour ses campagnes de communication percutantes, mise une fois de plus sur l’audace avec ce ballon géant. Installé pour promouvoir la nouvelle collection de maillots de bain Skims Swim, disponible à partir du jeudi 6 mars, il s’inscrit parfaitement dans la stratégie marketing de la marque et illustre une nouvelle fois le savoir-faire de Kim Kardashian pour attirer tous les regards.