Le monde du drag en deuil: The Vivienne, gagnante de Drag Race UK, est décédée à 32 ans

Mais son talent ne se limitait pas au drag. En 2023, The Vivienne a marqué l’histoire en devenant la première drag-queen à participer à "Dancing On Ice", un défi qu’elle a relevé avec brio.

Dans un communiqué, la famille de James Lee Williams a exprimé sa douleur : "Nous sommes dévastés par la perte de notre fils, frère et oncle bien-aimé. James était une personne incroyablement aimée, chaleureuse et merveilleuse. Nous sommes fiers des grandes choses qu’il a accomplies". La famille a demandé du temps et de l’intimité pour faire son deuil et a choisi de ne pas communiquer davantage sur les circonstances de sa disparition.

We are deeply saddened to learn of the passing of The Vivienne. Her talent, humor, and dedication to the art of drag was an inspiration. She will be dearly missed, but her legacy will live on as a beacon of creativity and authenticity – she embodied what it means to be a true… pic.twitter.com/Kf5biayP9R