"Le plus grand hymne à l'amour": Kendji revisite un classique avec une légende de l’opéra pour la Saint-Valentin

À l’occasion de la Saint-Valentin, Andrea Bocelli et Kendji Girac offrent une surprise musicale à leurs fans : une nouvelle version du classique "Vivo per lei".

C’est sur Instagram qu’Andrea Bocelli a officialisé cette collaboration, à la grande surprise de ses abonnés : "Andrea collabore avec Kendji Girac sur une nouvelle version envoûtante du classique "Je vis pour elle". Cette chanson durable, qui a traversé des générations, renaît ce vendredi avec la voix unique de Kendji, l'un des artistes les plus écoutés et les plus aimés de la scène musicale française. En cette Saint-Valentin, laissez-vous emporter par cette belle et vibrante réinterprétation du plus grand hymne à l'amour d'Andrea Bocelli".

Ce n’est pas la première fois qu’Andrea Bocelli partage un titre avec un artiste français. En 1997, son duo avec Hélène Ségara sur Vivo per lei (Je vis pour elle) avait connu un immense succès. Aujourd’hui, il offre à Kendji Girac l’opportunité de reprendre ce classique intemporel, une rencontre entre la puissance lyrique du ténor italien et la sensibilité vocale du chanteur français.