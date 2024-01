Les Emmy Awards enregistrent l'audience la plus basse de leur histoire

Reportée de quatre mois à cause des grèves à Hollywood, la 75e cérémonie a été suivie par seulement 4,3 millions de téléspectateurs, selon les chiffres provisoires communiqués mardi par la chaîne Fox, qui diffusait l'émission.

L'audience des Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision américaine, a atteint un nouveau plus bas historique lundi soir, malgré une soirée saluée par la critique pour ses hommages aux grandes séries qui ont façonné l'histoire de la petite lucarne.

Si la cérémonie n'a pas attiré grand monde devant le poste, elle a pourtant offert un beau spectacle, rythmé d'hommages nostalgiques à plusieurs séries - "The Sopranos", "Ally McBeal", "Grey's Anatomy" - qui ont jalonné l'histoire de la télévision américaine.

En 2022, les Emmy Awards avaient été suivis par seulement 5,9 millions de téléspectateurs. Soit encore moins que l'édition de 2020, surnommée "PandEmmys", quand les stars étaient restées chez elles pour cause de confinement.

Les Emmy Awards se déroulent habituellement en septembre. Mais l'an dernier, la grève des acteurs et scénaristes a paralysé Hollywood pendant six mois, bouleversant leur calendrier.

La soirée, dominée par les séries "Succession" et "The Bear", est ainsi largement saluée par la critique américaine. Le Los Angeles Times estime même qu'il s'agissait des "meilleurs Emmys depuis des années".

Avec des acteurs interdits de promotion pendant le mouvement social, la cérémonie a été forcée d'opter pour un report en janvier.

Un pis-aller loin d'être idéal pour susciter l'intérêt du grand public: les Emmys se sont retrouvés pris en sandwich entre plusieurs grandes dates de récompenses hollywoodiennes, dont les Golden Globes et l'annonce des nominations aux Oscars.

Sans compter qu'à cause du report, ils récompensaient des séries dont les saisons nominées ont souvent débuté il y a dix-huit mois, une éternité dans le monde du divertissement.

Très loin de leur âge d'or, toutes les grandes cérémonies de remises des prix américaines sont confrontées à un certain désintérêt du grand public, notamment des plus jeunes, qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux ou les plateformes de streaming que devant la télévision.

Mais dans le monde post-pandémie, les Oscars et les Golden Globes ont vu leurs chiffres d'audience rebondir un peu, contrairement aux Emmy Awards.