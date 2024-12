"Les gens ont toujours quelque chose à dire": Ariana Grande répond pour la première fois aux critiques sur son physique

"Je fais ce métier depuis mes 16 ou 17 ans. J’ai tout entendu. Et croyez-moi, c’est très difficile de se protéger de ce bruit. C’est quelque chose qui met mal à l’aise, quelle que soit l’échelle à laquelle on le vit", confie-t-elle, avant de comparer ces jugements à des remarques intrusives que l’on pourrait entendre lors d’un repas de famille. "Qu’il s’agisse de ce que vous portez, de votre visage ou de votre poids, les gens ont toujours quelque chose à dire. Une telle attitude est très dangereuse pour toutes les parties concernées".

Depuis le début de la promotion du film "Wicked", où elle joue Glinda, Ariana Grande a vu son apparence devenir un sujet de débat public. Sa silhouette, jugée "trop maigre" par certains internautes, a suscité des réactions en chaîne sur les réseaux sociaux. "Elle a toujours été mince, mais là, elle semble malade", "Je m’inquiète pour elle", peut-on lire parmi les nombreux commentaires. Des remarques auxquelles la chanteuse, aujourd’hui âgée de 30 ans, a décidé de répondre pour la première fois lors d’une interview avec la créatrice de contenu et journaliste française Sally.

Pour Ariana Grande, ces commentaires ne sont pas anodins. "C’est effrayant de constater à quel point on peut se sentir à l’aise à l’idée de dénigrer les autres lorsqu’il s’agit de leur apparence", explique-t-elle. Selon elle, l’essor des réseaux sociaux a amplifié ce phénomène. Derrière leurs écrans, les internautes se permettent des jugements brutaux sans mesurer leur impact.

Protégez votre tranquillité

Malgré la pression constante, Ariana Grande assure avoir trouvé des moyens de se protéger. "J’ai vraiment de la chance d’être bien entourée, et de savoir, et surtout de croire, que je suis belle. Mais je sais ce que l’on ressent face à la pression de ces remarques", confie-t-elle. Aujourd’hui, la chanteuse refuse de laisser ces remarques influencer sa vie : "J’ai du travail à faire, j’ai une vie à vivre, j’ai des amis à aimer. J’ai tellement d’amour. Je ne laisse plus d’espace à tout ce bruit".

Elle conclut en adressant un message fort à ses fans : "Il faut vous protéger, car personne n’a le droit de dire quoi que ce soit à voter propos!".