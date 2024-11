Liam Payne: dernier adieu en Angleterre pour l'icône de One Direction

La famille et les proches de Liam Payne, ainsi que d'anciens membres de One Direction, sont attendus à cette cérémonie privée prévue ce mercredi après-midi dans le sud de l'Angleterre. La discrétion entoure les détails de cet hommage, bien que l'émotion soit immense, tant auprès de ses proches que de ses fans.

Selon les autorités argentines, Liam Payne avait consommé de l'alcool, de la cocaïne et des antidépresseurs avant sa mort. Trois individus ont été inculpés pour avoir fourni les substances impliquées. L'autopsie a révélé que le chanteur était mort de "multiples traumatismes" associés à une "hémorragie interne et externe".

Dans une vidéo publiée en 2023 sur YouTube, l’artiste avait évoqué ses luttes personnelles, notamment son alcoolisme. Il confiait avoir été admis en désintoxication : "Je suis en quelque sorte devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus vraiment. Et je suis sûr que vous ne le reconnaissez pas non plus".

Membre emblématique de One Direction, Liam Payne a contribué à faire du groupe l'un des boys bands les plus populaires de l'histoire. Après cinq albums studio, le groupe s'était mis en pause en 2016, sans jamais officialiser une séparation. Liam avait depuis entamé une carrière solo. Son premier album, LP1, est sorti en 2019. Il travaillait récemment sur un deuxième projet et avait dévoilé un nouveau single en mars 2024. Père d’un garçon de 7 ans, il restait très impliqué dans sa vie familiale malgré ses défis personnels.