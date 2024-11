"L’histoire d'Édith Piaf m'a donné de l'espoir": Chimène Badi raconte son combat contre le harcèlement

À l'occasion de la sortie de son nouvel album "GOSPEL & SOUL, la voix et l'âme", Chimène Badi revient sur son parcours, son amour pour la grande dame de la chanson française et l'impact que cette icône a eu sur sa vie. Entre inspiration musicale et souvenirs d'une adolescence difficile, elle se confie.

Alors que la plupart des enfants de son âge écoutaient les tubes du moment, Chimène, elle, plongeait dans l'univers d'Édith Piaf, seule avec son baladeur et les cassettes de sa mère. "C’est paradoxal, c’est vrai, mais je me souviens du jour où j’ai découvert Edith Piaf grâce à ces cassettes de ma maman. Je suis tombée en amour de cette artiste". Cette passion secrète devient alors un refuge pour la jeune fille, un soutien dans des années parfois marquées par la solitude et la mélancolie.

Pour Chimène Badi, Édith Piaf est bien plus qu'une source d'inspiration, elle est une figure marquante de sa vie musicale. Chanter Piaf est devenu indispensable pour elle : "Je pense que c'est nécessaire pour moi de la chanter et je continuerai de le faire autant que je pourrai. Elle a bouleversé ma vie depuis que je suis toute jeune. C’est grâce à elle que je suis tombée amoureuse de la chanson française".

Au-delà de la musique, Édith Piaf a aussi inspiré Chimène à travers son parcours de vie, lui offrant une source de résilience face aux épreuves de son propre quotidien. Chimène se souvient de ses années de collège, d’un bus scolaire où le harcèlement était monnaie courante : "Ce n'était pas une époque facile. La vie de mes parents non plus n'était pas simple, et l’histoire de Piaf m’a donné de l’espoir. Son parcours était bien plus difficile que le mien, semé de drames, de difficultés et d'embuches, et elle a pourtant réalisé ses rêves".

Chimène Badi confie que, malgré son amour pour la musique, cette passion restait un jardin secret qu’elle ne partageait pas, même avec ses camarades. "C’était mon échappatoire, ça m’appartenait. J’en parlais très peu. À l'école, il y avait ma prof d'anglais qui savait que j'aimais beaucoup chanter, mais personne ne savait ce que ça représentait pour moi. Edith Piaf m’a permis d’avoir de l’espoir".

"Ce parcours m’a rendue plus forte"

Aujourd’hui, Chimène Badi jette un regard empreint de tendresse sur cette période de sa vie. "Ça fait partie de mon histoire. Ces épreuves m’ont fait grandir". De ses premiers pas dans le monde de la musique à 18 ans, elle retient cette force qui l’a poussée à avancer sans fléchir, malgré les difficultés du métier.