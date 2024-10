Lutte contre le dopage: Eurosport 2 et franceinfo épinglés par l'Arcom

Les chaînes télé Eurosport 2 et franceinfo sont pointées comme n'ayant pas respecté en 2022 et 2023 leurs obligations de participation à la lutte contre le dopage, dans un rapport publié jeudi par l'Arcom, l'autorité de régulation de l'audiovisuel.

En vertu d'une loi de 2012, les chaînes doivent contribuer "à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives" en diffusant chaque année au moins une fois des programmes de plus de 2 minutes sur ces sujets.

Le bouquet de chaînes payantes Eurosport a indiqué n'avoir diffusé les programmes requis que sur la chaîne Eurosport 1, laissant Eurosport 2 se faire épingler.

Quant à la chaîne publique d'info en continu franceinfo, elle figure parmi les fautifs car elle n'a pas fourni à l'Arcom sa contribution pour 2022 et 2023, à la différence des chaînes de France Télévisions qui ont bien rempli leurs obligations.