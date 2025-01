M. Pokora est de retour: que nous réserve son nouvel album?

Il est de retour ! Matt Pokora s’apprête à dévoiler son dixième album. Et, entre une ambiance rétro façon années 80 et un clip inspiré de Matrix, l’artiste nous embarque dans une machine à remonter le temps.

Et pour ne rien gâcher, le clip nous transporte dans un univers digne des années 2000, directement inspiré de… Matrix ! Manteau long en cuir, lunettes ultra-tendance, kung-fu chorégraphié, et missions secrètes : tout y est. Mention spéciale aux effets spéciaux qui, malgré un léger côté nostalgique, sont franchement bien réalisés. Oui, même quand Matt se fait renverser par une voiture, on reste scotché à l’écran (rassurez-vous, c’est juste pour la caméra).

Pour marquer son grand retour, Matt Pokora a frappé fort avec "Eclipse", son tout nouveau single. Dès les premières notes, on est plongé dans une ambiance résolument rétro, et l’on pourrait presque croire qu’on a voyagé dans les années 80. Une vibe qui risque de séduire les fans de sons old-school.

Nouvel album en approche

Le single "Eclipse" annonce évidemment un nouvel album. Bien que peu d’infos aient filtré pour l’instant, Matt Pokora a l’art de faire monter la sauce. Sur Instagram, il partage régulièrement des vidéos de lui en studio, dansant sur des extraits de ses futurs titres et remerciant ses producteurs.

Si aucune date officielle n’a encore été annoncée, tout laisse à penser que l’album sortira d’ici novembre. Et pour cause : Matt a déjà prévu de monter sur scène dès le 8 novembre à Amnéville, avant de passer par Forest National les 13 et 14 novembre. Les billets, eux, sont déjà en vente !

Après le succès mitigé de son précédent album, Epicentre, Matt Pokora a un objectif clair : faire mieux. Et pour cela, il compte sur ses fans, qui n’hésitent pas à se précipiter sur les billets de sa nouvelle tournée. Sa précédente série de concerts, qui avait duré plus d’un an avec 65 dates, avait été un véritable carton.