Messages privés, conversations avec son époux...: Justin Baldoni lance un site internet pour se défendre face à Blake Lively

Alors qu’il est accusé de harcèlement par Blake Lively, Justin Baldoni riposte en mettant en ligne un site internet regroupant des documents et des échanges privés avec l’actrice et son époux, Ryan Reynolds.

Depuis le samedi 1er février, thelawsuitinfo.com est en ligne. Ce site, mis en place par Justin Baldoni et son équipe, regroupe un PDF de 168 pages contenant des messages, e-mails et documents échangés entre le réalisateur, Blake Lively, Ryan Reynolds et d’autres personnes impliquées dans l’affaire.

Cette publication intervient quelques jours avant la conférence de pré-procès prévue le 3 février à New York, présidée par le juge Lewis J. Liman. L’avocat de Baldoni, Ryan Freedman, affirme que son client "n’a rien à cacher".