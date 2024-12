Philippe Bouvard fête ses 95 ans et fait ses adieux à RTL: l'animateur évoque une relation particulière au cours de sa carrière

À l'occasion de son anniversaire, Philippe Bouvard est sur son héritage. "Je ne mérite pas d'être retenu", a-t-il affirmé. "J'ai occupé ma place très longtemps. Pas trop mal. C'est tout, j'ai fait mon boulot, au revoir et merci. Enfin, au revoir... adieu."

Pour ses adieux, l'animateur phare des Grosses têtes a salué ses auditeurs. "J'aimerais leur dire que j'ai eu avec eux des liens privilégiés. Alors, j'ai eu des liens privilégiés et des liens que crée la voix et que ne crée pas toujours la lecture", a-t-il indiqué. "Parce que le fait de parler aux gens, ça signifie qu'on leur donne une partie de soi-même, qu'on se rapproche d'eux. C'est ce qui n'est pas toujours le cas d'un livre. Sauf que le livre, on le garde, on le fait relier, on le met dans une bibliothèque. C'est un souvenir plus durable."