Quand Brigitte Bardot a (involontairement) lancé la carrière de Chantal Goya

La chanteuse fêtera ses "50 ans d'amour" avec le public le 11 octobre prochain à Forest National. L’occasion de replonger dans l’histoire de trois de ses plus grands succès, souvent marqués par des anecdotes étonnantes.

La chanteuse se rend aussitôt en studio et enregistre "Adieu les jolis foulards", un titre pour enfants. Le lendemain, le standard de TF1 est submergé d’appels : le public veut savoir qui est cette nouvelle voix. C'est le début d’une carrière extraordinaire. Chantal Goya signe son premier contrat et sort son premier album, "Voulez-vous danser grand-mère ?", marquant le début d’un demi-siècle de succès avec des morceaux qui sont toujours destinés aux enfants.

C'est une anecdote méconnue : Chantal Goya doit en partie sa carrière à Brigitte Bardot. En 1975, son mari et compositeur Jean-Jacques Debout travaille sur une émission pour TF1, un Numéro 1 consacré à Carlos. Brigitte Bardot devait y interpréter une chanson, mais une grippe l'empêche d'assurer l'enregistrement. En urgence, Jean-Jacques propose à Chantal de la remplacer.

En 1979, Chantal Goya connaît l'apogée de sa popularité avec "Bécassine". Ce titre devient un incontournable des goûters d’anniversaire et des spectacles pour enfants. Plus surprenant, en 2002, la chanteuse décide de réenregistrer la chanson en version dance. Résultat : les discothèques s’enflamment et les adultes retombent en enfance.

Un lapin, inspiré par une querelle avec des chasseurs

Derrière "Un lapin", autre tube incontournable, se cache une histoire pour le moins insolite. Un jour, alors qu'elle se promène avec Jean-Jacques Debout et leurs enfants en région parisienne, le groupe est surpris par des chasseurs furieux. La raison ? Les enfants de Chantal et leurs amis ont crevé les pneus de leur voiture. Si la chanteuse parvient à calmer la situation, cet incident marque son mari, qui s’installe au piano et compose aussitôt une nouvelle chanson.