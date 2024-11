Quand Lucky Luke découvre l'Amérique... allemande : "L'american way of life vient en réalité des migrants"

Avec "Un cow-boy sous pression", Lucky Luke s’aventure en terrain inconnu : l’univers des migrants allemands qui ont façonné les États-Unis. Entre choc des cultures, brasseries en grève et références historiques étonnantes, ce nouvel album propose une vision inédite du Far West.

Pour beaucoup, le Far West évoque des cow-boys solitaires, des duels au soleil et des saloons poussiéreux. Mais dans Un cow-boy sous pression, Lucky Luke découvre une autre réalité : celle des migrants allemands, arrivés en masse au XIXe siècle et dont l’influence a marqué l’histoire des États-Unis. "C'est marrant de se dire que l'american way of life telle qu'on l'imagine tous les clichés américains, en fait, c'est quelque chose qui vient des migrants allemands", explique Jul, scénariste de l’album. En effet, que ce soit les hamburgers, la bière, le ketchup et même des traditions comme les décorations de Noël, ont été importés par eux.

Une grève qui paralyse le Far West

Dans cette nouvelle aventure, Lucky Luke est confronté à une crise inattendue : une grève massive dans les brasseries allemandes. Le résultat ? Plus de bière dans les saloons, et donc plus de bagarres, plus de duels… le chaos total ! "C'est un peu comme dans les temps modernes de Chaplin. Lucky Luke face aux grandes usines, aux grandes brasseries, aux syndicalistes en grève. C'est un nouveau défi complètement inédit et vraiment très rigolo", s’amuse Jul.