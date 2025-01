Rupture amoureuse, dépression, prise de poids: comment Malik Bentalha a transformé ses épreuves en humour

Aujourd’hui, Malik a perdu 25 kilos et semble avoir trouvé un équilibre. À 35 ans, il prouve qu’il est possible de transformer les drames de la vie en comédie. Et surtout, il le fait avec une authenticité désarmante.

Interrogé par Stéphane Boudsocq, Malik rassure immédiatement les auditeurs : "N'oublions pas que c'est un spectacle comique. Je vais bien, il y a de la vanne, il y a de l'humour". Avec son style unique, il parvient à parler de sujets lourds tout en déclenchant des fous rires.

Les fans de Malik connaissent aussi son talent pour les parodies. Son imitation hilarante du rappeur Jul a fait des millions de vues sur le web, et son humour "trash mais gentil" sur scène séduit à chaque fois. Mimie Mathy ou encore l’abbé Pierre passent d’ailleurs sous son radar comique, toujours avec une touche de tendresse.

Une plongée intime avec le petit Malik

Le spectacle se termine sur une note émouvante. Un écran descend sur scène, dévoilant des photos qui viennent illustrer les anecdotes partagées par Malik. Parmi elles, une photo de lui enfant, symbole de son parcours. Son conseil au petit garçon qu’il était ? "Accroche-toi mon pote. [...] Combien de fois on m’a dit ‘Pourquoi toi ? Pourquoi ça marcherait ?’ Et si je n’y avais pas cru viscéralement, je n’y serais pas arrivé. Moi, je veux qu’à la sortie de ce spectacle, les gens se disent : c’est vrai, j’ai toujours voulu faire du jazz et on m’a toujours dit non. Eh bien, je vais me lancer et le faire", conclut-il.