"Un écrivain, un conteur et un excellent orateur public": un acteur de Harry Potter s’est éteint à 63 ans

L’acteur britannique Simon Fisher-Becker, connu pour ses rôles du Moine Gras dans 'Harry Potter à l'école des sorciers' et de Dorium Maldovar dans 'Doctor Who', est décédé ce dimanche 9 mars à l’âge de 63 ans.

Simon Fisher-Becker était un acteur apprécié des amateurs de science-fiction et de fantasy. Il a incarné Dorium Maldovar dans trois épisodes de la série "Doctor Who", ainsi que dans plusieurs productions audio dérivées de l’univers.

Au cinéma, il est apparu dans le premier film de la saga "Harry Potter", où il interprétait le Moine Gras, fantôme de la maison Poufsouffle. On a aussi pu le voir dans "Les Misérables" de Tom Hooper (2012), ainsi que dans plusieurs séries britanniques comme "Puppy Love", "Doctors" et "Waterside".

Un homme apprécié de ses proches

Son agente, Kim Barry, a rendu hommage à un acteur et un ami proche : "Aujourd'hui, j'ai perdu non seulement un client, mais aussi un ami depuis 15 ans. Je n'oublierai jamais l'appel téléphonique que je lui ai passé lorsqu'on lui a proposé le rôle de Dorium Maldovar dans Doctor Who".

Elle a également souligné ses nombreuses qualités : "Simon était aussi un écrivain, un conteur et un excellent orateur public. Il m’a énormément aidé et était gentil, gracieux et s’intéressait à tout le monde".

La société Big Finish Productions, qui produit des séries audio Doctor Who, a exprimé sa tristesse : "Nous avons été très tristes d'apprendre le décès de Simon Fisher-Becker, que beaucoup connaissent pour son rôle de Dorium Maldovar. Nos condoléances vont à ses amis et à sa famille".