"Une immense perte pour la culture cubaine": Manuel Mirabal, le célèbre trompettiste de Buena Vista Social Club, est mort

L’annonce a suscité de vives réactions dans le milieu musical. Omara Portuondo, la diva de Buena Vista Social Club âgée de 94 ans, a exprimé son émotion et rendu hommage à celui qu’elle considérait comme un "cher frère". "Merci pour tout cher ami", a-t-elle écrit, rappelant leur profonde amitié et le talent exceptionnel de ce "grand musicien, grand homme".

Le monde de la musique cubaine est en deuil après l’annonce du décès de Manuel "Guajiro" Mirabal. Considéré comme l’un des plus grands trompettistes de son pays et du monde, il s’est éteint lundi à La Havane à l’âge de 91 ans, selon l’Institut cubain de la musique. "Sa mort représente une immense perte pour la musique et la culture cubaines", a souligné l’Institut dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Les funérailles de Manuel Mirabal sont prévues pour mardi matin à La Havane, a précisé l’Institut cubain de la musique.

Une carrière de plus de 70 ans dans la trompette

Né le 5 mai 1933 à Melena del Sur, à une cinquantaine de kilomètres de La Havane, Manuel Mirabal s’est plongé dans la musique dès ses 18 ans, en 1951. Depuis, il n’a jamais quitté la trompette, se produisant durant plus de 70 ans avec les orchestres les plus renommés de Cuba, comme le Conjunto Rumbahabana et le Riverside Orchestra. Mais c’est bien sa participation au Buena Vista Social Club qui lui a offert une reconnaissance internationale.

Buena Vista Social Club : un succès mondial

À la fin des années 1990, Buena Vista Social Club a permis à Mirabal et d’autres légendes cubaines de retrouver le devant de la scène. À l’initiative de Juan de Marcos González, de Nick Gold, producteur du label World Circuit, et du guitariste américain Ry Cooder, le groupe s'est reformé, réunissant les anciennes gloires de l’âge d’or de la musique cubaine.

Enregistré en seulement six jours, leur album, intitulé Buena Vista Social Club en hommage à un célèbre club de La Havane, a immédiatement connu un succès retentissant. Il a remporté un Grammy Award en 1998 et est aujourd’hui le disque cubain le plus vendu au monde. Ce succès a été renforcé par le film du même nom réalisé par l’Allemand Wim Wenders, qui a immortalisé ces musiciens cubains, rendant leur musique et leur histoire accessibles à un public mondial.

La disparition de Manuel Mirabal vient s’ajouter à celle de nombreux membres du Buena Vista Social Club. Parmi eux, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo et Ruben Gonzalez, tous disparus au début des années 2000. Ensemble, ils ont marqué l’histoire de la musique cubaine et ont contribué à lui donner une visibilité mondiale unique.