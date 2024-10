Une Loana plus "complexe", dans une série échappée du "Loft"

La comédienne était âgée de six ans quand "Loft Story", diffusé sur M6 et inspiré d'un programme existant aux Pays-Bas, a bouleversé le PAF en 2001. Les ébats dans la piscine entre Loana et Jean-Edouard, deux des candidats, avaient notamment fait scandale et enflammé les audiences.

La transposition de ce programme en série, à partir de vendredi sur la plateforme Prime Video, via six épisodes de moins d'une heure chacun, est une des productions qui fait le plus parler cet automne.

Télé-poubelle pour les uns, révolution cathodique pour d'autres, le "Loft" originel a fait d'inconnus des stars, surtout une, Loana Petrucciani (47 ans aujourd'hui), connue par son seul prénom. Pour le meilleur et pour le pire.

Une fois sortie de ce "Loft" coupé du monde et scruté par les caméras, victorieuse des votes du public (en compagnie d'un candidat vite retombé dans l'anonymat), la blonde platine a connu les défilés de mode, et plus tard, des épisodes dépressifs et tentatives de suicide.