"Je pense que c'est une grande actrice": Guillaume Canet revient sur l'expérience d'Angèle dans son film "Astérix et Obélix"

Astérix et Obélix: L'Empire du milieu sortira en salle en février prochain. Les nouvelles aventures d’Astérix et Obélix se déroulent en Chine. Après un coup d’état, l’impératrice de Chine est emprisonnée. Sa fille unique va chercher de l’aide auprès des valeureux Gaulois. Ces derniers acceptent. Mais le prince qui a fomenté cette prise de pouvoir s’est associé avec la puissante armée de César. Ce qui va donner lieu à de mémorables batailles.

À cette occasion, la chanteuse belge Angèle prendra les traits de Falbala. La jeune chanteuse s'est confiée sur cette expérience unique. "C'était très marrant de se retrouver dans cette position d'actrice. C'était un film fou, avec des décors fous, un casting incroyable", souffle la chanteuse. Avant d'ajouter: "Guillaume Canet en tant que réalisateur, c'est impressionnant à voir parce qu'il réalisait et jouait en même temps. C'est chouette d'être dirigée par quelqu'un comme lui".

Guillaume Canet et Gilles Lellouche étaient invités sur le plateau du RTL INFO 19h. À cette occasion, l'acteur et réalisateur est revenu sur l'expérience d'Angèle. "Je suis très impressionné de la chanteuse qu'elle est. Je pense que c'est une grande actrice aussi et je pense qu'elle pourra faire beaucoup d' autres films. Je l'ai senti extrêmement à l'aise comme si c'était la énième fois qu'elle jouait dans un film. Je n'avais pas du tout l'impression d'une première fois. C'était très sympa de tourner ensemble", témoigne-t-il.

Le film "Astérix et Obélix, l’empire du milieu" sera au cinéma dès le 1er février.