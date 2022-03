Bella Hadid: cette opération de chirurgie esthétique qu'elle révèle avoir eu à l’âge de 14 ans

De nombreuses rumeurs courraient sur Bella Hadid et d’éventuelles opérations de chirurgie esthétique. La sœur de Gigi a-t-elle eu recours oui ou non au bistouri ? À tout juste 25 ans, le mannequin a raconté dans Vogue avoir subi une rhinoplastie alors qu’elle avait 14 ans. Une opération qu’elle regrette aujourd’hui : "J'aurais aimé garder le nez de mes ancêtres. Je pense que je l'aurais accepté."

Si Bella Hadid reconnait s’être fait refaire le nez, elle nie avoir subi toute autre opération de chirurgie esthétique : "Les gens pensent que j'ai complètement refait mon visage à cause d'une photo de moi adolescente bouffie. Je suis presque sûre que vous n'avez plus la même apparence qu'à 13 ans, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais utilisé d'acide hyaluronique. Mettons un terme à cela. Je n'ai aucun problème avec ça, mais ce n'est pas pour moi. Quiconque pense que j'ai fait relever mes yeux ou peu importe comment ça s'appelle - c'est du ruban adhésif ! L'astuce la plus ancienne au monde !"



Malgré sa grande popularité, Bella Hadid admet que les commentaires malveillants sur son physique l’ont affectée : "J'ai eu ce syndrome de l'imposteur où les gens m'ont fait sentir que je ne méritais rien de tout cela. Les gens ont toujours quelque chose à dire, mais ce que j'ai à dire, c'est que j'ai toujours été incomprise dans mon secteur et par les gens qui m'entourent." Et le mannequin de s’étonner : "Je me demande toujours, comment une fille avec des insécurités incroyables, de l'anxiété, de la dépression, des problèmes d'image corporelle, des problèmes d'alimentation, qui déteste être touchée, qui a une anxiété sociale intense, a fait pour entrer dans cette entreprise."



Au-delà du physique, Bella Hadid tient à souligner son grand professionnalisme : "Les gens peuvent dire n'importe quoi sur mon apparence, sur la façon dont je parle, sur la façon dont j'agis. Mais en sept ans, je n'ai jamais raté un travail, annulé un travail, été en retard au travail. Personne ne pourra jamais dire que je ne travaille pas comme une folle."