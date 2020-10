Céline Dion sans maquillage: ses fans sont sous le charme (photo)

Céline Dion adore partager des petits bouts de sa vie quotidienne sur Instagram, comme de nombreuses stars et autres utilisateurs du réseau social.

Et comme elle l'a montré dans différentes publications ces dernières semaines, la star de 52 ans prend plaisir à se ressourcer en pleine nature quand l'occasion se présente.

Elle l'a encore montré sur sa dernière photo où elle apparait complètement au naturel.

"En ces temps difficiles, il est encore plus important de se rappeler toutes les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. J'espère que vous trouverez des moments de paix, de bonheur et d'amour, aujourd'hui et tous les jours", a-t-elle écrit sur son compte Instagram, en légende d'une photo où elle apparaît pas maquillée, assise en pleine nature.

Ses fans adorent la découvrir sous ce jour : "Belle au naturel", "j’adore même au naturel Céline, tu es tellement magnifique", peut-on notamment lire en commentaires.