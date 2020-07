Kendji Girac avoue recevoir des "messages croustillants et assez chauds": "Ça fait toujours plaisir à voir"

Kendji Girac a toujours été très discret sur sa vie privée. Il avoue pourtant avoir l'habitude de recevoir régulièrement "des messages croustillants et assez chauds". "Ça fait toujours plaisir à voir mais j'essaye de ne pas trop enchérir là dessus", concède-t-il.

Célibataire, le chanteur confie qu'il serait incapable de sortir avec une fan. "Je la mettrais trop en danger en fait", lâche-t-il dans une interview donnée à Purebreak. Le chanteur met un point d'honneur à séparer sa vie privée de sa vie professionnelle. Il explique qu'une fois en couple, il n'aimerait pas s'afficher sur les réseaux sociaux. "Ça fait partie de la vie privée, il ne faut pas tout mélanger, ça casserait des barrières dans le couple", souligne-t-il.

Kendji avait connu la popularité après sa victoire à The Voice. Depuis, ses albums connaissent chaque fois un véritable succès. En 2015, il s'était notamment illustré aux côtés d'Ariana Grande dans une chanson intitulée "One last time". Plus récemment, il a fait son grand retour avec son single "Habibi" écrit son ami et chanteur Slimane.