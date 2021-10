La chanteuse Zazie raconte son expérience de mort imminente lors d'une opération: "Je me suis vue au-dessus"

Invitée dans les studios de France Inter le 3 octobre dernier, la chanteuse Zazie a livré des révélations pour le moins surprenantes. Elle raconte en effet avoir vécu une expérience de mort imminente lors d’une intervention chirurgicale. "Je me suis vue au-dessus", a-t-elle confié.

Lors d’une interview dans l’émission Hors-Piste sur France Inter, le dimanche 3 octobre dernier, la chanteuse française Zazie a fait quelques révélations assez surprenantes. Elle raconte en effet avoir vécu une expérience de mort imminente lorsqu’elle était enfant. "J'ai eu la chance, quand j'avais dix ou onze ans, de vivre une expérience particulière pendant une grosse opération où j'ai vécu une espèce de dilatation de moi-même", explique-t-elle.

Elle se trouvait sur la table d’opération quand elle a commencé à voir et entendre de nombreux détails sur son intervention. "Je me suis vue au-dessus pendant quelques secondes", dit-elle. Elle raconte notamment avoir remarqué que son chirurgien "était chauve". Zazie pouvait en fait assister à sa propre opération d’en haut. "Quand je suis revenue après un petit coma, j'en ai parlé et ils ont tous halluciné car j'avais le nom de ma maladie, etc. J'avais vécu l'opération mais d'ailleurs."

Cette expérience ne l’a pas du tout traumatisée. Au contraire, la chanteuse assure aujourd’hui ne pas avoir peur de la mort. "Je n'ai aucun problème avec la mort", a-t-elle confié à l’animateur de France Inter. "C'était très rassurant, poursuit-elle. C'était un inconnu mais chaleureux, ce n'était pas grave en fait."