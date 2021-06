Lucie Lucas, héroïne de la série Clem, totalement nue dans un champ pour une cause qui lui tient à cœur

Lucie Lucas, qu'on a l'habitude de voir dans son rôle d'adolescente jeune maman dans Clem, n'a pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit de défendre une cause importante à ses yeux.

Elle a posté une photo d'elle sur Instagram qui a surpris ses nombreux abonnés. Entièrement nue dans un champ, elle porte une pancarte sur laquelle il est indiqué : "En moyenne -66 % d’aides par an". Elle se met à nu pour soutenir les agriculteurs bio qui risquent de se retrouver "à poil" si les propositions actuellement discutées en France dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune deviennent réalité.

Dans la légende de la photo, elle explique sa démarche plus en détails : "Les agriculteurs qui ont choisi un modèle agricole sans pesticide ni engrais de synthèse (et qui améliorent tous les jours la biodiversité, le climat et la santé) vont perdre en moyenne 132€ par hectare et par an, c’est-à-dire en moyenne 66 % de leurs aides ! Nos impôts devraient servir à soutenir et financer la transition de nos territoires vers l’autonomie et la résilience dans la fraternité ! Pas à aggraver les injustices, la propagation de la pollution et la destruction de la biodiversité. C’est une honte !"

Très remontée sur le sujet, Lucie Lucas encourage ses abonnés à partager l'action et à signer une pétition adressée à Emmanuel Macron.

Et ses fans la soutiennent majoritairement dans son combat. "Force à ceux qui nous nourrissent", peut-on lire en commentaire. Ou encore : "Bravo encore une fois je suis sûr que votre engagement et votre culot vont faire parler", "Pour votre combat, convictions, courage...!", "Vous avez raison de vous battre pour l'agriculture bio".