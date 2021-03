Selena Gomez fatiguée des critiques: "Je veux me donner une dernière chance avant d’arrêter la musique"

Selena Gomez envisage de mettre fin à sa carrière dans la musique. Elle s’est confiée au magazine américain Vogue. Elle se dit fatiguée des critiques.

Selena Gomez pourrait mettre fin à sa carrière de chanteuse alors qu’elle n’a que 28 ans. Une décision qu’elle a partagée avec le magazine américain Vogue. Elle est revenue sur les débuts de sa carrière d’actrice commencées à l’âge de 7 ans dans la série "Barney".

Par la suite, Selena Gomez est aussi devenue chanteuse. Elle sort aujourd’hui un nouvel EP intitulé "Revelacion". Elle en profite pour faire un point sur sa carrière musicale: "C’est dur de continuer à faire de la musique quand les gens ne vous prennent pas vraiment au sérieux. Il y a eu des moments où je me suis demandé ‘Quel est mon but? Pourquoi je continue à faire cela?’"

Elle détaille: "‘Lose You to Love Me’ était pour moi la meilleure chanson que je n’ai jamais sorti et pour certaines personnes, ce n’était pas encore assez. Je pense qu’il y a beaucoup de personnes qui aiment ma musique et pour ça, je suis reconnaissante et je continue mais je pense que la prochaine fois que je ferais un album, ce sera différent. Je veux me donner une dernière chance avant d’arrêter la musique."

Elle explique ensuite vouloir se concentrer sur la production de ses propres titres pour "se donner une vraie chance de réussir".