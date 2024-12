Du changement pour la princesse Delphine: ses enfants changent de nom

Delphine, reconnue en 2020 comme la fille biologique du roi Albert II, porte désormais le nom de Saxe-Cobourg suite à cette reconnaissance par le tribunal. Avant cela, elle portait le nom de son père légal, Boël.

Le double nom de famille

Elle n'est plus la seule à porter ce nom. En effet, ses deux enfants, Joséphine (21 ans) et Oscar (16 ans), l'ont également adopté. Ils ont choisi le double nom de famille : O'Hare-de Saxe Cobourg. C'est officiel pour Oscar, dont le changement a été publié au Moniteur belge. Quant à Joséphine, ce n’est plus qu’une question de temps, comme l'a précisé son père, Jim O'Hare, à Sudinfo.