"On a échappé à l'horreur absolue": comment la famille royale britannique a déjoué un attentat visant le prince George

Dans le monde feutré des têtes couronnées, glamour et protocole riment aussi avec menace et sécurité maximale. Être un membre de la royauté, c’est naviguer entre le devoir de représentation et la vigilance permanente. Entre protection rapprochée, exil secret, et parfois même un brin d’humour, les familles royales déploient des moyens impressionnants pour faire face aux dangers.