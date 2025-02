Exilé de la famille royale, le prince Andrew fête ses 65 ans en disgrâce: "C’est un désastre ambulant"

Privé de rôle public depuis 2019, le prince Andrew célèbre ses 65 ans dans l’ombre, entre controverses persistantes et avenir incertain. Isolé de la famille royale, l’ancien duc en disgrâce continue de faire parler de lui pour ses relations douteuses et ses difficultés financières.

Autrefois considéré comme le "chouchou" de la reine Elizabeth II, le prince Andrew a vu sa réputation s’effondrer à la suite du scandale Jeffrey Epstein. Depuis son interview désastreuse en 2019, où il tentait d’expliquer son amitié avec le milliardaire pédophile, il a été écarté de la famille royale. Ses titres militaires et ses patronages lui ont été retirés en 2022 après la plainte pour agression sexuelle de Virginia Giuffre, qui l’accusait de l’avoir agressée alors qu’elle avait 17 ans. Bien qu’il ait toujours nié, le prince Andrew a évité un procès en lui versant plusieurs millions de dollars.

Désormais, ses apparitions publiques sont rares et sa dernière photo officielle avec la famille royale remonte à mars 2024. Isolé, il ne quitte plus l’Angleterre et n’a même pas été convié aux célébrations de Noël à Sandringham, signe de son exclusion progressive du cercle royal.