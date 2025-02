Nouvelle naissance royale en Suède: pourquoi la fille de la princesse Sofia n'a pas de statut officiel

Après trois garçons, la princesse Sofia et le prince Carl Philip de Suède accueillent leur quatrième enfant, une petite fille prénommée Ines Marie Lilian Silvia. Elle portera le titre de duchesse de Västerbotten.

Ines Marie Lilian Silvia est le neuvième petit-enfant du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia. Comme ses frères et plusieurs de ses cousins, elle fera partie de la famille royale de Suède, mais ne sera pas membre de la maison royale.

Le couple princier suédois a annoncé la naissance de leur quatrième enfant ce vendredi 8 février. À 40 ans, la princesse Sofia a donné naissance à une petite fille, Ines Marie Lilian Silvia, qui rejoint ses trois frères aînés : les princes Alexander (8 ans), Gabriel (7 ans) et Julian (3 ans).

Cette distinction découle d'une décision prise en 2019 par le roi Carl XVI Gustaf. Désireux de limiter le nombre d'héritiers exerçant des fonctions royales officielles, il a statué que seuls les enfants de la princesse héritière Victoria et du prince Daniel occuperaient des rôles de premier plan dans la monarchie suédoise. Ainsi, la princesse Estelle et le prince Oscar, enfants de Victoria, sont respectivement deuxième et troisième dans l'ordre de succession au trône, après leur mère.