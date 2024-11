Sapin géant et 3.000 guirlandes: le château de Windsor dévoile ses décorations de Noël

La résidence royale britannique Windsor Castle, le plus grand château occupé au monde, dévoile ses décorations de Noël, dont un sapin vivant géant d'environ 6 mètres qui sera replanté au cours de la nouvelle année. Les pièces où se trouvent les décorations seront ouvertes aux visiteurs et seront démontées le 6 janvier, comme le veut la tradition.

Les décorations, comprenant 3.000 guirlandes lumineuses et des centaines de décorations, resteront en place jusqu'au 6 janvier, conformément à la tradition.

Kathryn Jones, conservatrice au Royal Collections Trust, explique : "L’arbre a été déterré spécialement pour les décorations de Noël et, après la fête, il sera remis dans le parc pour y être replanté. Il s’agit d’un arbre vivant, ce qui fait partie de notre politique de développement durable à Windsor". Ce geste symbolise l’engagement du château à respecter l’environnement, tout en offrant aux visiteurs un spectacle féerique.