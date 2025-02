Un tournant pour la famille royale britannique: Charles III s'associe avec Amazon pour un documentaire

La King's Foundation a indiqué "se réjouir de travailler avec Amazon sur un documentaire unique". Le thème de "l'harmonie" entre les humains, la nature et leur environnement sera central dans le film.

Le roi, qui est âgé de 76 ans et est atteint d'un cancer, s'intéresse depuis de nombreuses années au sujet de l'environnement.

Selon le Times, le documentaire devrait être diffusé à la fin de l'année ou début 2026.

Cet accord avec Amazon représente un tournant pour la famille royale, qui a plutôt l'habitude de travailler avec des médias britanniques, comme la BBC et ITV, pour ses documentaires.

Harry, le fils cadet de Charles, et son épouse Meghan, qui ont quitté la monarchie britannique avec fracas en 2020, ont tourné une série documentaire avec Netflix dans laquelle ils réglaient leurs comptes avec la famille royale et les tabloïds britanniques.

En avril dernier, Harry et Meghan ont annoncé la poursuite de leur collaboration avec Netflix avec deux nouveaux projets moins polémiques: un sur l'univers du polo, sport pratiqué de longue date par Harry, et un autre sur la cuisine et le jardinage avec Meghan.