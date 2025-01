Procès du prince Harry face aux tabloïds pour pratiques illégales: un accord financier déjà "très proche" d'être trouvé

Le prince Harry et le propriétaire du tabloïd The Sun sont "très proches" d'un accord financier pour mettre fin aux poursuites judiciaires engagées par le fils cadet du roi Charles III, a affirmé mardi un avocat du groupe News Group Newspapers (NGN). "Les avocats des deux parties sont engagés dans des négociations très intenses depuis ces derniers jours et la réalité est que nous sommes très proches" d'un accord, a déclaré Anthony Hudson, l'avocat du groupe NGN de Rupert Murdoch, devant la Haute Cour de Londres où devait s'ouvrir mardi matin un procès sur cette affaire.

Le début des débats a été reporté à plusieurs reprises à la demande des avocats des deux parties, pour la plus grande exaspération du juge, Timothy Fancourt.