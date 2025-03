Entre Kate et William, tout n'a pas toujours été si rose: "Il n'était pas prêt à se marier"

Aujourd’hui, ils incarnent le couple royal parfait. Glamour, complices et unis, le prince William et Kate Middleton sont l’image même de la stabilité. Mais cela n’a pas toujours été le cas…

L’histoire entre William et Kate débute en 2001 sur les bancs de l’université de St. Andrews, en Écosse. Très vite, leur relation devient sérieuse et la presse s’emballe.

Une rupture qui ne durera que quelques mois… et qui prouvera que Kate savait déjà jouer ses cartes à la perfection.

L’histoire d’amour de Kate et William n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. En 2007, alors qu’ils sont en couple depuis plusieurs années, le futur roi d’Angleterre met brusquement fin à leur relation.

Le problème ? Il ne se sent pas prêt à s’engager et supporte mal la pression qui pèse sur lui. Plutôt que de s’imaginer marié et rangé, le prince préfère noyer son indécision dans des soirées arrosées.

Quelques semaines plus tard, en avril 2007, le couperet tombe : William met fin à leur relation… par téléphone. Un appel d’une trentaine de minutes au cours duquel il lui explique avoir besoin de prendre du recul.

Tout le monde s’attend à voir le prince demander la main de sa belle. Mais en décembre 2006, à l’approche des fêtes de Noël, Kate sent que quelque chose cloche.

Kate joue la carte de l’indifférence… ou presque

Si cette rupture est un choc pour Kate, pas question de se laisser abattre. Au lieu de s’effondrer, elle décide de montrer qu’elle peut très bien vivre sans lui. On la voit plus rayonnante que jamais en soirée, entourée de ses amis, sourire éclatant et tenues impeccables. Un petit jeu qui n’échappe pas à William.

Stratégie ou simple coïncidence ? Peu importe, car l’effet est immédiat. En quelques mois, le prince comprend qu’il ne peut pas laisser partir Kate.

Et cette fois, c’est lui qui fait tout pour la reconquérir...

Un retour en grâce et un mariage de conte de fées

Après une courte période de séparation, le couple se retrouve discrètement. William a mûri, et Kate s’impose plus que jamais comme la femme parfaite pour lui.

En 2010, après près de neuf ans de relation, le prince fait sa demande en mariage avec la bague de fiançailles de sa mère, Lady Diana.

Le 29 avril 2011, le monde entier assiste à leur mariage féerique à l’abbaye de Westminster. Aujourd’hui, parents de trois enfants – George, Charlotte et Louis – Kate et William forment un duo solide et admiré.

Comme quoi, même dans les contes de fées modernes, il faut parfois quelques rebondissements avant d’atteindre le “happy end” !

