L’Amour est dans le pré: en larmes, Emmanuel doit faire un choix déchirant face à Maria Del Rio

Et le grand moment est arrivé. Avec assurance, Emmanuel annonce le premier prénom : Jessica. Quelques instants plus tard, le nom de Valérie est prononcé. Pour Karina, en revanche, c’est la fin de l’aventure. Visiblement affectée, elle tente de cacher sa déception. Emmanuel, bienveillant, lui adresse quelques mots d’encouragements : "Désolé, j'espère que ça ira de ton côté et que tu rencontreras quelqu'un qui t'apportera ce que tu recherches, je te le souhaite en tout cas".

Si Valérie se dit "soulagée", pour Emmanuel, le doute persiste malgré tout. "J'espère que j'ai fait le bon choix", confie-t-il.

Jessica, une des heureuses élues, décide de prendre Emmanuel à part pour aborder un sujet délicat. Lors d’une précédente conversation, Emmanuel avait fait part de sa réticence à gérer des enfants de cinq ans pour des stages à la ferme, préférant se concentrer sur des plus grands. Ce qu'il avait oublié, c’est que Jessica est elle-même maman d’une petite fille de cinq ans.

Un peu pris au dépourvu, Emmanuel tente de s’expliquer : "Je pensais que tu avais des enfants qui ont 8, 10 et 12 ans", avoue-t-il, avant d’ajouter que Maria, lui avait rappelé l’âge de la fille de Jessica. Rassurant, il complète avec douceur : "Je sens que tu es quelqu’un qui éduque très bien tes enfants". Avant de conclure : "On dit quand on prend l'arbre, on prend les branches avec".

C'est donc un nouveau chapitre qui commence pour Emmanuel, Jessica et Valérie. Les cœurs sont ouverts et prêts, mais les chemins de chacun ne sont pas encore tout tracés.