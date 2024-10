L'Amour est dans le pré: Guy, ses prétendantes et… deux vaches en cavale! "Un bisou chacune si tu la retrouves"

Rien ne se passe jamais comme prévu à la ferme ! Alors que Guy pensait passer une journée tranquille avec ses trois prétendantes, deux vaches s’invitent à la fête en s’échappant dans la nature. Entre stratégie de groupe et une chasse à la cloche, l’agriculteur a plus d’un défi à relever… pour peut-être décrocher un bisou !

Deux de ses vaches se sont échappées, et il est temps de les ramener dans la prairie. Mais ce n’est pas une mince affaire ! "Comment est-ce qu'on va faire ?" s'inquiète une des prétendantes.

Et Guy sait comment motiver ses troupes : "Si je la trouve, qu’est-ce que j’ai ?" demande-t-il en riant.

La réponse ne tarde pas : "Un bisou chacune !", affirme l’une des trois filles. De quoi pousser l'agriculteur à redoubler d’efforts… et à retrouver au moins le collier de la vache !

