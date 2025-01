Le Bigdil bientôt de retour sur RTL tvi et RTL play: voici à quoi ressemblera le jeu culte de Vincent Lagaf'

Le Bigdil signe bientôt son grand comeback sur votre petit écran. L'émission avait éteint les feux de son studio iconique en 2004, mais revient en force sur RTL tvi et RTL play, 25 ans plus tard avec, toujours, Vincent Lagaf' et son extraterrestre Bill. Voici les premières images des coulisses de l'émission, version 2025.

Pour les fans, sachez une chose, vous ne serez pas dépaysé : "C'est de la brique apparente, l'écran est à la même place, le coffre est à la même place, le rideau est à la même place. Rien n'a changé. L'équipe est la même. On reprend une pièce de théâtre avec la même mise en scène", assure Vincent Lagaf' aux journalistes de C médiatique.

Le Bigdil, jeu télé culte des années 90, fait son retour sur RTL tvi et RTL play . Après 25 ans d'absence, ce programme mythique revient avec ses jeux improbables, son humour et sa petite dose de folie. Aux commandes, c'est toujours Vincent Lagaf’ et son style inégalé, accompagné de Bill, le célèbre extraterrestre bleu à l’humour décapant. Oui, comme il y a 30 ans...

Le premier épisode a déjà été diffusé en France et les retours sont unanimes. "Ok, Le Bigdil c’est, et de loin, le meilleur revival de tous les temps. Pourquoi? Car on a gardé ce qu’on aimait, et on y a rajouté encore plus de bienveillance", écrit un internaute sur X.

Un autre abonde dans son sens : "Ma plus grosse crainte résidait en des candidats qui surjouent, mais pas du tout ! Quelle bouffée d'air ! On retrouve une émission très années 90/début années 2000 sans gros changement de recette. Et ça marche carrément !".

Si vous êtes aussi excités que nous de retrouver enfin Vincent Lagaf' et son extraterrestre Bill, qui reste, lui aussi, fidèle à l'original, avec le même acteur, ça se passe dès le samedi 1 février à 20h20 sur RTL tvi et RTL play. Ne manquez pas une nouvelle fournée du jeu iconique, prêt à conquérir une nouvelle génération tout en ravissant les fans de la première heure.