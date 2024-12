"Il me manque, mais je vais me battre pour lui": vague d’émotion sous la tente du Meilleur Pâtissier

La tente du Meilleur Pâtissier a vibré cette semaine sous le signe de l’enfance. Entre souvenirs, lettres touchantes et gâteaux surprenants, les six candidats encore en lice ont relevé des défis aussi gourmands qu’émouvants, pour une soirée où la créativité et l’émotion étaient au rendez-vous.

Cette semaine dans "Le Meilleur Pâtissier", les candidats ont troqué leurs fouets contre des souvenirs d’enfance pour une semaine placée sous le signe des kids. Entre chambres d’enfant en gâteau, chiens ballons en chocolat et légumes trompe-l’œil, retour sur une émission riche en émotions… et en surprises !

Christelle, décoratrice d’intérieur dans la vie, semblait taillée pour l’exercice : "Vous allez tous vouloir jouer dans ma chambre !", a-t-elle prévenu. Mais tout le monde n’a pas eu la même aisance : Timothée a semé le chaos sur son plan de travail, déclenchant les foudres de Mercotte. "C’est quoi, ce désastre ?", s’est-elle exclamée, tandis que Cyril Lignac menaçait d’appeler sa maman ! Benjamin, quant à lui, a ramené un morceau de son enfance mouvementée avec deux tartes représentant les lits qu'il partageait avec son frère.

Au classement, Christelle et José ont impressionné malgré quelques sueurs froides sur la solidité de leurs créations, tandis que Laurène et Benjamin ont terminé en bas du tableau. Ce dernier a toutefois ému tout le monde en partageant des souvenirs de son enfance turbulente, un clin d’œil à son fils, "exactement comme lui".

Une parenthèse émouvante

À la fin de l’épreuve, les candidats, loin de leurs proches depuis huit semaines, ont eu droit à une surprise émouvante : des lettres de leurs familles. Les larmes ont coulé sous la tente, notamment pour Christelle et José, bouleversés par les mots d’amour de leurs enfants. "Il m'a toujours soutenu (...) Je suis loin de lui pour pouvoir être avec vous et il me manque, mais je vais me battre pour lui", a promis Christelle, redoublant de motivation pour la suite de la compétition. "Je n’ai pas l’habitude d’être séparé de lui", confie Benjamin lorsqu'il a découvert les mots de son fils.