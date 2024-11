Stupeur pour une candidate du "Meilleur Pâtissier" obligée de préparer un gâteau auquel... elle est allergique

Cette semaine, les fans du célèbre concours culinaire "Le Meilleur Pâtissier" ont été servis avec une édition tout en cacao. Entre animaux en chocolat, mécanismes étonnants et desserts étoilés, le talent des candidats a été mis à rude épreuve sous l'œil expert de Cyril Lignac et Mercotte.

Dans la sixième semaine du "Meilleur Pâtissier", la fameuse "spéciale chocolat" a fait fondre les cœurs et mis à rude épreuve les nerfs des candidats, sous l'œil expert de Laëtitia Milot, Cyril Lignac, et Mercotte. Huit participants, divisés en équipes de choc, se sont affrontés dans des épreuves exigeantes, mettant en avant leur créativité et leur technicité.

L'équipe chocolat au lait, composée de Laurène, Benjamin, Tsiory, et Romain, s'opposait à l'équipe chocolat noir, formée par José, Timothée, Jennifer, et Christelle. L'objectif ? Gagner des points tout au long des épreuves pour éviter la dernière place et l'élimination.