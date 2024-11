Malaise dans le "Meilleur Pâtissier", Laetitia se fait complètement nier par les candidats: "Ne viens pas me voir"

Place à la magie sous la tente du "Meilleur Pâtissier" ! Pour cette 7ᵉ semaine de compétition, les candidats encore en lice ont dû redoubler d’ingéniosité pour transformer gâteaux et pâtisseries en œuvres d’art plus vraies que nature. Au menu : objets cachés, illusions d’optique et fruits trompe-l’œil. Un épisode riche en surprises, où le goût et l’apparence se sont affrontés pour le titre de la meilleure illusion.

Dès la première épreuve, les pâtissiers amateurs ont été mis à rude épreuve avec un défi audacieux : réaliser un gâteau en trompe-l’œil représentant un objet du quotidien, capable de se fondre dans le décor sous la tente. Boîtes à œufs, marmites ou encore tiroirs ont pris vie sous les spatules des candidats. Mais si le visuel était au cœur de cette épreuve, Cyril Lignac et Mercotte attendaient également des saveurs irréprochables.

À mi-parcours de cette 13ᵉ saison, les pâtissiers amateurs ont dû s’attaquer à l’art délicat de l’illusion pâtissière. Un épisode sous le signe du trompe-l’œil, où objets du quotidien, illusions d’optique et fruits transformés en desserts spectaculaires sont au programme.

José a rapidement séduit avec une marmite incroyablement réaliste et parfaitement exécutée, tandis que Tsiory a conquis les papilles grâce à son tiroir à la noix de coco, qui alliait finesse esthétique et goût maîtrisé. En revanche, certains candidats ont connu de grosses difficultés : Laurène, avec son essuie-tout à croquer, a manqué de réalisme et de saveur, tout comme Timothée, dont le logo de l’émission n’a pas convaincu les jurés.

L'épreuve technique : l'incroyable "gâteau illusion d'optique"

La deuxième épreuve a plongé les pâtissiers dans une toute nouvelle dimension technique. Sous la supervision du Chef Kevin Ollivier, médaillé de bronze à la Coupe du Monde de Pâtisserie 2021, les candidats devaient reproduire son chef-d’œuvre : le gâteau "illusion d’optique". Composé de pastillage, cette matière particulièrement difficile à manier, ce dessert demandait une précision millimétrique et une grande maîtrise technique.

Cette épreuve a été un véritable défi pour les candidats. Tsiory, pourtant performant lors de la première épreuve, s’est senti débordé : "Ça colle, c’est immonde !", s’est-il exclamé face à un pastillage capricieux. Romain, lui aussi en difficulté, n’a pas réussi à terminer un gâteau satisfaisant. À l’inverse, Timothée, qui avait déçu avec son trompe-l’œil d’objet, a brillamment rattrapé son retard en remportant la première place grâce à une reproduction soignée et savoureuse. Derrière lui, Benjamin et Laurène ont également proposé des gâteaux convaincants, tandis que José et Christelle ont joué la carte de la régularité.