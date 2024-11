"Je vais péter un câble": catastrophe pour un candidat du Meilleur Pâtissier 30 minutes avant la fin d'une épreuve

Pour cette cinquième semaine de compétition, le "Meilleur Pâtissier" a plongé les candidats dans l'univers sombre et effrayant de l'Halloween. Cyril Lignac et Mercotte ont une nouvelle fois mis nos pâtissiers à rude épreuve, entre bustes de monstres, gâteaux sanglants et desserts noirs comme les ténèbres. Retour sur les moments forts de cette semaine de l'horreur.

Grande première pour cette 13e saison, les candidats ont dû confectionner les bustes des personnages les plus effrayants sous forme de gâteaux. Vampires, clowns diaboliques, fantômes... tout était permis, tant que le résultat était aussi délicieux qu'horrifiant.

José, quant à lui, s'est motivé à réaliser une faucheuse pour l'épreuve créative : "C'est quelque chose d'inéluctable. Donc quoi qu'il en soit, on y passera tous", a-t-il expliqué. Quand Cyril et Mercotte sont passés pour savoir ce qu'il préparait, ils lui ont fait remarquer l'absence de crème à l'intérieur du gâteau. Malgré un moment de découragement, José a finalement écouté les recommandations des jurés et s'est hissé en tête de l'épreuve avec sa faucheuse à la saveur amande-abricot. Benjamin et Jennifer ont également séduit Cyril et Mercotte. Oussama, qui a décidé de reproduire le visage d'une nonne en ajoutant une touche effrayante avec des insectes cachés dans les yeux de son dessert, n'a pas convaincu le jury tout comme Timothée et Tsiory.