Mariés au premier regard: Bastian craque en recevant un cadeau symbolique qui bouleverse la cérémonie

Mélanie et Bastian s’apprêtent à vivre un moment décisif : leur première rencontre. Entre attentes, émotions et symboles forts, la cérémonie à la maison communale de Wasseiges réserve déjà son lot de surprises et de larmes.

Pour Bastian, l’arrivée dans une famille aussi nombreuse que chaleureuse est un bouleversement : "Ça me fait bizarre de voir ça. Comparé à mes invités, qui sont peu nombreux, c’est vraiment ce que je recherchais, ce côté famille". De son côté, la maman de Mélanie, Tania, ne cache pas son enthousiasme : "C’est tout à fait son style. Brun, grand, barbu… Il lui correspond vraiment physiquement". "C'est tout ce qu'elle voulait", ajoutent Pauline et Letizia, les amies de Mélanie.

C’est un jour inoubliable pour Mélanie et Bastian, deux inconnus que les experts de Mariés au premier regard ont estimé compatibles. À quelques minutes de se découvrir, les futurs mariés sont déjà plongés dans un tourbillon d’émotions.

Un geste symbolique bouleversant

Le moment le plus marquant survient lorsque Greta, la grand-mère de Mélanie, décide d’offrir un cadeau chargé d’histoire à Bastian. Elle lui tend un collier en forme de cœur, offert par son défunt mari à l’occasion de leur mariage : "J’ai perdu mon mari il y a deux ans. Ce bijou, il me l’a offert il y a 50 ans. Je veux que vous le mettiez au cou de ma petite-fille et que vous fêtiez aussi vos 50 ans de mariage".

Un geste qui touche profondément Bastian, lui-même en quête de cette famille qu’il n’a pas eue : "Merci, c’est gentil. Ça me touche beaucoup".

Céline Delfosse, psychologue et experte de l’émission, analyse l’impact de ce moment : "Pour Bastian qui a souffert du manque d'une vie de famille, ce geste est particulièrement symbolique et fort. En l'intégrant immédiatement dans l'histoire familiale de Mélanie, il vient nourrir son besoin d'appartenance. Cette confiance que la grand-mère place en Bastian lui donne déjà de l'importance aux yeux de la belle famille, ce qui est propice à augmenter sa confiance en lui et à faciliter la connexion avec Mélanie, à condition qu'il ne le prenne pas comme une pression supplémentaire".