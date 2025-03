"Peut-on vraiment disparaître aujourd’hui ?": entre caméras, réseaux sociaux et traçage numérique, une détective alerte

Partager:

Douze fugitifs, neuf jours, une équipe d’enquêteurs chevronnés et une seule règle : ne pas se faire attraper. La nouvelle émission "Chasse à l’Homme" promet une course-poursuite haletante à travers la Belgique, où chaque faux pas peut être fatal.

Dans "Chasse à l’Homme", six binômes de fugitifs sont largués dans un lieu inconnu et doivent disparaître le plus rapidement possible. Mais leur liberté est fragile : une équipe d’experts, composée de détectives privés et d’hackers, est immédiatement mise sur leur piste. Grâce à des moyens similaires à ceux des forces de l’ordre – traçage bancaire, caméras de surveillance, écoutes téléphoniques –, ces enquêteurs professionnels ne leur laisseront aucun répit. Sandrine Corman, qui orchestre l’émission, est la seule à connaître le point d’extraction final. Elle a également conçu trois missions qui permettront aux fugitifs de récolter des indices pour s’échapper. "Ils ne savent pas où ils doivent arriver au jour neuf, ils doivent accumuler un maximum d’indices au fil des jours pour me rejoindre avec les bonnes coordonnées", explique-t-elle. Les six binômes de fugitifs ©RTL Belgium/Karimbo

Peut-on vraiment disparaître aujourd’hui ? Se cacher pendant neuf jours sans laisser de traces s’avère un défi presque impossible, comme l’a constaté Sandrine Corman en assistant à la traque : "On pense jamais qu’on est autant filmé dans notre quotidien. Dès qu’on retire de l’argent, dès qu’on roule sur l’autoroute, il y a des caméras partout". L'équipe d’experts, composée de détectives privés et d’hackers. ©RTL Belgium/Olivier Pirard Avec plus de 650.000 caméras de surveillance en Belgique, chaque déplacement devient risqué. Une simple transaction bancaire ou un appel téléphonique peut suffire à trahir un fugitif. "Utiliser son téléphone, c’est clairement pas une bonne idée. Ils avaient tous des stratégies en amont, mais une fois sur le terrain, tout pouvait changer du jour au lendemain", ajoute-t-elle. À lire aussi Chasse à l’Homme débarque sur RTL: les 12 fugitifs échapperont-ils aux (vrais) enquêteurs ? Karine, détective privée et membre de l’équipe d’enquêteurs de l’émission, confirme qu’effacer toute trace numérique est une mission quasi impossible. "On laisse toujours des traces, que ce soit sur le web, via les réseaux sociaux ou les outils de surveillance. Il y a toujours un moyen de retrouver quelqu’un".