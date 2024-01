Aaron Leya Iseka rejoint l'OFI Crète

Aaron Leya Iseka quitte le club de D3 anglaise de Barnsley pour l'OFI Crète, a indiqué le club de D1 grecque mardi. L'attaquant belge de 26 ans s'est engagé pour une saison et demie avec l'actuel 10e du championnat grec.

L'ancien international espoir, frère cadet de Michy Batshuayi, évoluait à Barnsley depuis l'été 2021. Le club anglais, pensionnaire de 2e division à l'époque, était allé chercher le joueur en France, à Toulouse, où il avait passé trois saisons. Toulouse, alors en Ligue 2, avait recruté le joueur en provenance d'Anderlecht avant de le prêter à Metz dans la foulée. Aaron Leya Iseka n'avait jamais réussi à s'imposer au RSCA, où il avait été prêté à deux reprises du côté de Marseille et de Zulte Waregem. Les prêts se sont encore enchaînés depuis son arrivée à Barnsley, qui a prêté Aaron Leya Iseka aux clubs de D2 turque d'Adanasport et Tuzlaspor la saison dernière et à l'Hapoel Hadera, en D1 israélienne depuis l'été dernier.